Trump: İran hızlıca bir anlaşma imzalamazsa çok daha sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ülkesine ait üç savaş gemisine yönelik saldırıların ardından İran’ı “hızlı şekilde” anlaşma imzalamaya çağırdı.

Donald Trump, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamada bulundu.ABD destroyerlerine füze saldırısı düzenlendiğini ancak saldırıların engellendiğini belirten Trump, "Destroyer gemilerimize füzeler ateşlendi, ancak kolayca engellendi. Aynı şekilde insansız hava araçları geldi ve anında havada imha edildi." dedi.Saldırıların ardından İran’ı “hızlı şekilde” anlaşma imzalamaya çağıran ABD Başkanı, "Bugün onları bir kez daha etkisiz hale getirdiğimiz gibi, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa gelecekte çok daha sert ve çok daha şiddetli bir şekilde vuracağız ve bunu da hemen yapacağız." ifadelerini kullandı.Trump, tehditlerinin yanı sıra ateşkesin halen yürürlükte olduğunu savundu.