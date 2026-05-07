Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin suçlamalarını reddetti

1 saat önce

Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin Petrol Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Ma'arij Bahadli hakkında yaptığı suçlamaları reddetti.

Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak yargısına ve hukuki süreçlere saygı duyulması talep edilirken, tüm iddia ve suçlamaların şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, yalnızca somut delil ve gerçeklere dayanılarak ele alınması gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın konuyla ilgili, yürütülecek her türlü adli soruşturmada tam iş birliği yapmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, Irak yargısı ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun rolüne olan güven dile getirildi.

Bakanlık ayrıca ham petrol ihracatı, pazarlanması, tanker yüklemeleri ve ilgili işlemlerin, Petrol Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Bahadli'nin görev alanında bulunmadığını, bu süreçlerin yetkili kurum ve şirketler tarafından yürürlükteki mekanizmalar çerçevesinde yönetildiğini kaydetti.

Öte yandan Irak Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) daha önce yayımladığı açıklamada da petrol ihracatı ve pazarlama mekanizmalarının detaylandırıldığı ve söz konusu iddiaların reddedildiği anımsatıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Ali Ma'arij Bahadli'yi İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardım etmekle suçlamıştı.

Bu kapsamda ABD, Bahadli'ye yönelik yaptırımların yanı sıra İran'a yakın bazı Iraklı silahlı grup liderlerini de söz konusu listeye almıştı.