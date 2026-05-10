BAE, iki İran İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran tarafından gönderilen iki İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan 10 Mayıs 2026 Pazar günü, yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin, İran'dan yönlendirilen iki İHA’nın imha edilmesinde başarılı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırılarının başlangıcından itibaren, BAE hava savunması 551 balistik füze, 29 cruise füzesi ve 2265 İHA ile karşı karşıya kalmıştır." denildi.

Saldırılar nedeniyle toplam yaralı sayısının 230 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, yaralılar arasında BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç, Tunus, Fas ve Rusya vatandaşlarının bulunduğu kaydedildi.