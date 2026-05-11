İran: ABD'ye verdiğimiz yanıt mantıklı ve makul talepler içeriyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafına verilen yanıtın mantıklı ve makul talepler içerdiğini ve tüm bölgenin çıkarlarının gözetildiğini belirterek, Tahran'ın, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi için tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ABD tarafına verdiğimiz yanıt, mantıklı ve makul talepler içermektedir. Çinli dostlarımıza da ABD'nin attığı adımların bölgede istikrarsızlığın artmasına neden olduğunu net bir şekilde açıkladık." diyen Bekayi, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırgan eylemlerin bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı olduğunu savunarak, "ABD'ye sunduğumuz öneriler cömertçe ve sorumluluk bilinciyle hazırlanmıştır. Biz sadece savaşı sona erdirmek için haklarımızı talep ettik." dedi.

Pakistan'ın arabuluculuk rolünü profesyonel bir şekilde yürüttüğünü vurgulayan Sözcü Bekayi, ülkesinin bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik her türlü diplomatik girişime açık olduğunu yineledi.

Sürecin Arka Planı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs’ta tam ve nihai bir anlaşmaya varılması konusunda İran ile yürütülen müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Şubat 2026 sonlarında İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürülmesinin ardından bölgede büyük bir savaş patlak vermişti.

Bunun üzerine Nisan 2026’da Pakistan'ın arabuluculuğunda Washington ve Tahran arasında geçici bir ateşkes ilan edildi ve barış anlaşması için dolaylı görüşmeler başladı.

Tarafların Talepleri

Müzakerelerin merkezinde şu temel şartlar yer alıyor:

ABD: İran'ın nükleer programına son vermesini ve silahlı gruplara verdiği desteği durdurmasını istiyor.

İran: Limanları üzerindeki ambargonun kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını şart koşuyor.

10 Mayıs 2026 Pazar günü İran resmi ajansı, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan son taslak metne verdiği yanıtın arabulucu Pakistan'a teslim edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, daha önce yaptığı açıklamalarda, incelemeler tamamlandıktan sonra İran'ın öneriler hakkındaki görüş ve notlarının iletileceğini belirtmişti.

Mevcut plana göre müzakereler, bu aşamada yalnızca bölgedeki savaşı sona erdirme konusuna odaklanmış durumda.