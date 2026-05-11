İsrail basını: Hamas Gazze’de yeniden güç kazanıyor

İsrail’in güvenlik stratejisini İran ve Lübnan cephelerine kaydırmasını fırsat bilen Hamas’ın, Gazze’de sessizce ama hızla devasa bir askeri yapılanmaya gittiği ortaya çıktı.

İsrail Kanal13 televizyonu, bugün (11 Mayıs 2026 Pazartesi günü) İsrail siyasi liderliğine sunulan gizli bir belgeyi kamuoyuna açıkladı.

Kanalın raporuna göre İsrail'in güvenlik odağı şu anda daha çok İran ve Lübnan cephelerine yoğunlaşmışken, Hamas bu durumu bir fırsat olarak kullanarak Gazze içerisindeki güçlerini yeniden yapılandırıyor.

Resmi belge, Hamas'ın her ay yüzlerce el yapımı patlayıcı, havan mermisi ve anti-tank füzesi ürettiğini ortaya koyuyor.

Hareketin, Gazze'de konuşlu bulunan İsrail ordusuna ait birliklerin hareketliliği ve konumları hakkında detaylı bilgi topladığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun bölgedeki varlığına ve gözetimine rağmen, Hamas'ın savaşçıları için yeniden saha eğitimlerine ve askeri tatbikatlara başladığı bilgisi yer alıyor.

İsrail güvenlik birimleri, Hamas'ın bu hamlelerini grubun kapasitesinde "büyük bir sıçrama" olarak nitelendirerek uyarıda bulunuyor.

İsrail tarafı, bu hazırlıkların Hamas'ın gelecekteki herhangi bir İsrail operasyonuna karşı daha etkili ve çok yönlü bir direniş göstermesini amaçladığına inanıyor.