ABD Enerji Bakanı: İran'daki uranyumun çıkarılması konusunda belirli bir planımız yok

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD'nin, zenginleştirilmiş uranyumu İran dışına taşımak için henüz somut bir planı olmadığını itiraf etti.

"CBS" kanalına 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü bir mülakat veren Chris Wright, İran'daki uranyumun ülke dışına çıkarılmasına yönelik ABD planı hakkındaki bir soruya, "Bunu henüz bilmiyoruz, bu belirlememiz gereken bir konu." yanıtını verdi.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması, ABD'nin İran nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varmak için öne sürdüğü temel şartlardan biriydi. Ancak bu konuda ciddi belirsizlikler yaşanıyor.

Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirme kapasitesine herhangi bir sınırlandırma getirilmesini defalarca reddetti. Nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunan İran, elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD'ye taşınmasına da onay vermedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) verilerine göre İran, %60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyuma sahip.

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise bu stokların konumu. Söz konusu uranyum stoklarının bir kısmının, İsfahan'da bulunan ve daha önce ABD ile İsrail tarafından bombalanan yer altı tesislerinde olduğu tahmin ediliyor.

Tesislerin saldırıya uğramış olması nedeniyle, uranyumun güvenli bir şekilde oradan çıkarılmasının teknik olarak oldukça zorlu bir iş olduğu belirtiliyor.