Türkiye İletişim Başkanlığından Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesine vurgu

Türkiye Cumhurbaşkanlığının haftalık özetinde en dikkat çeken başlık "Mesrur Barzani ile İstanbul randevusu" oldu. Irak’ta yeni hükümet kurma çalışmalarından PKK’nin silah bırakma sürecine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen bu üst düzey temas, Erbil ile Ankara arasındaki eşgüdümün önümüzdeki dönemde sahaya nasıl yansıyacağının ipuçlarını veriyor.

Türkiye İletişim Başkanlığı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü, “X” platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği en önemli program, faaliyet ve diplomatik görüşmelerin bir özetini yayımladı.

Paylaşımda, Erdoğan’ın Başbakan Mesrur Barzani ile yaptığı görüşme, geçen haftanın en önemli duraklarından biri olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığının bu paylaşımı, son yedi gün içinde Ankara ve çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen üst düzey toplantıları ve diplomatik ilişkileri vurgulayan genel bir faaliyet raporu niteliği taşıyor.

Beştepe Gündemi:



Dolmabahçe’de Üst Düzey Zirve

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Mayıs 2026 Cumartesi sabahı, resmi bir ziyaret kapsamında İstanbul’a gitti. Başbakan Barzani, İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın korunmasındaki rolünü övdüğü ve Kürdistan Bölgesi'nin ikili iş birliği ve koordinasyonu daha da geliştirme arzusunu yinelediği belirtildi.

Açıklamaya göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye İstihbarat Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmede iki taraf, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ise Başkan Barzani'ye övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki barış ve istikrarın önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise Irak siyasi partilerinin federal hükümet kabinesi oluşturma çabaları ve görüşmeleri ele alındı. Bu bağlamda, her iki taraf da yeni federal hükümetin Irak'ta barış ve istikrarı pekiştirmesine, ayrım gözetmeksizin tüm topluluklara hizmet etmesine ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları anayasa temelinde çözmesine vesile olmasını temenni etti.

Görüşmede barış süreci ve PKK'nin silah bırakma konusu da görüşüldü. Başbakan Barzani sürece verdiği desteği yineledi, Türkiye Cumhurbaşkanı ise sürecin devam etmesinin ve başarılı bir şekilde tamamlanmasının önemini vurguladı.