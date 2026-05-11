İspanya ve Finlandiya'dan Suriye mesajı: Azınlık kakları kırmızı çizgimizdir

Suriye ile diplomatik köprülerin yeniden kurulduğu bir dönemde, Avrupa Birliği’nden Şam yönetimine “Azınlık hakları pazarlık konusu değildir.” şeklinde çok net bir mesaj geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Kurdistan24 muhabirine verdikleri demeçte AB'nin Suriye'nin geleceğine yönelik tutumunu değerlendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toprak bütünlüğü korunmuş, istikrarlı ve demokratik bir Suriye istediklerini belirtti.

Bakan Albares, "Bu yeni hükümetin kuruluşunun başında Şam'ı ziyaret ettiğimde, İspanya ve AB'nin kırmızı çizgileri olduğunu çok net ifade ettim. Bu kırmızı çizgilerden biri, dini ne olursa olsun her Suriye vatandaşının eşit haklara sahip olmasıdır." dedi.

Hristiyan azınlıkların yanı sıra dilsel ve etnik azınlıkların haklarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Albares, "Kadınlar da erkeklerle aynı haklara sahip olmalıdır. Kısacası, her Suriye vatandaşı aynı haklara sahip olmalıdır." diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin önemine değinerek, "AB için en başından beri Suriye'nin tüm nüfusu ve tüm bileşenleri kapsayan bir geçiş sürecine destek vermek çok önemli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumu yakından takip ettiklerini belirten Valtonen, bazı olumlu işaretlerin yanı sıra endişe verici gelişmelerin de olduğunu kaydetti.

Yaptırımlar konusuna da değinen Valtonen şu uyarıda bulundu:

"Gelecekte istikrarlı bir kalkınma görüp yaptırımları gözden geçirmeyi umuyoruz. Ancak ilerleme kadınlar, kız çocukları ve tüm azınlıkların haklarını tam olarak kapsayacak şekilde olmazsa, yaptırımların hızla geri getirilmesi mekanizmasına ihtiyacımız olabilir."

Bu açıklamalar, tam da bugün (11 Mayıs 2026) Brüksel'de Avrupa Birliği ile Suriye arasında gerçekleştirilen ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı sırasında geldi.

Toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani başkanlık etti.