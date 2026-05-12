Trump: İran uranyum zenginleştirmeyi yüzde 100 durduracak

ABD Başkanı Donald Trump, "İran limanlarının abluka altına alınmasından kaynaklanan baskıların ağırlığı altında İran ekonomisinin çökmesini bekliyoruz." dedi.

Donald Trump, Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin tıkandığı bir dönemde İran hakkında açıklamalarda bulundu.

İran ile anlaşmaya varmak için acelesi olmadığını belirten Trump, "İran'ın nükleer silah geliştirmesine engel olunacak ve artan baskılarla bu sadece bir zaman meselesi. İran limanlarının abluka altına alınmasından kaynaklanan baskıların ağırlığı altında İran ekonomisinin çökmesini bekliyoruz." sözlerini kulladı.

ABD’nin İranlı yetkililerle doğrudan temaslar yürüttüğünü belirterek, bir anlaşmaya varılması konusunda aceleci davranmadıklarını söyleyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çatışma aceleye gerek kalmadan çözülecek ve İran, gelir kaynaklarından mahrum bırakan bir izolasyonla karşı karşıya ABD'nin saldırıları İran'ın askeri liderliğini ve yeteneklerini ciddi şekilde zayıflattı. İran uranyum zenginleştirmeyi yüzde 100 durduracak."