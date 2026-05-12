Kerkük'te Kürt çiftçiler ürünlerinin geçişinin engellenmesini protesto etti
Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı köylerdeki Kürt çiftçiler, ürünlerinin geçişine izin verilmemesine tepki gösterdi.
Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre, bugün (12 Mayıs 2026 Salı) Sergeran sınırındaki Kürt çiftçiler, ürünlerinin geçişine izin verilmemesine tepki göstererek, Kerkük-Musul yolunu trafiğe kapattı.
Gösterinin düzenlendiği Şaal köyü yakınlarına sevk edilen Irak ordusundan büyük bir birliğinin çiftçileri engellemeye çalıştığı belirtildi.
Çiftçiler, gösteriyi cep telefonuyla kaydedip Kurdistan24'e gönderdi ve ürünlerinin geçişine izin verilene kadar yolu açmayacaklarını belirtti.