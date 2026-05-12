Mazlum Abdi, şehit Leyla Kasım’ı andı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, şehadetinin 52. yıl dönümünde Leyla Kasım'ı Kürt kadınlarının onurunun, cesaretinin ve mücadelesinin kalıcı bir sembolü olarak nitelendirdi.

Mazlum Abdi, 12 Mayıs 2026 Salı günü, sosyal medya platformu X üzerinden Leyla Kasım ve yol arkadaşlarının şehadetinin 52. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı.

Leyla Kasım'ı Kürt kadınlarının onurunun, cesaretinin ve mücadelesinin kalıcı bir sembolü olarak nitelendiren Abdi mesajında, "Leyla'yı ve özgürlük arayışında hayatlarını feda eden tüm kadınları anıyoruz. Yoldaşlarıyla birlikte Kürt halkının onurunu savundu." ifadelerini kullandı.

Mazlum Abdi, “Bûka Kurdistanê”nin (Kürdistan'ın Gelini) izinden giderek, özgürlük mücadelesine devam edeceğine söz verdi.

Leyla Qasim, keça Başûrê Kurdistanê, mînaka serbilindî û serfiraziya jina Kurd e, ku bi hevalên xwe re rûmeta Kurdan parast.

Em Leyla û hemû jinên ku di rêya azadiyê de canê xwe dane, bibîr tînin.

Em ê li ser şopa “Bûka Kurdistanê” têkoşîna azadiyê bidomînin. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) May 12, 2026

Leyla Kasım Kimdir?

1952 yılında Hanekin'de dünyaya gelen Leyla Kasım, Kürdistan Öğrenciler Birliğinin (Yekîtiya Qutabiyên Kurdistan) önde gelen aktivistlerinden biriydi.

1970'li yılların başında Bağdat'ta üniversite eğitimine başladı ve burada siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdürdü.

1974 yılında dört arkadaşıyla birlikte Baas rejimi tarafından tutuklandı. Aynı yılın 12 Mayıs günü Bağdat'ta idam edildiler.

Leyla Kasım, Irak'taki eski rejim tarafından milli ve siyasi düşünceleri nedeniyle idam edilen ilk Kürt kadını olarak tarihe geçti. Günümüzde hala Kürt ulusal mücadelesinin en yüce sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir.