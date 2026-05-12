Pentagon: İran'la savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), İran ile savaşın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Savunma Alt Komitesinde düzenlenen oturumda ifade verdi.

Temsilciler Meclisi üyelerine ABD'nin İran'a karşı İsrail'le birlikte başlattığı savaşın bugüne kadar Pentagon bütçesine yansıyan maliyeti sorulan Hurst, bu rakamın "yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını" söyledi.

Hurst, "(Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinin) ifadesi sırasında bu rakam 25 milyar dolardı, ancak ortak personel ekibi ve mali işler ekibi bu tahmini sürekli olarak inceliyor ve bu nedenle şimdi 29 milyar dolara daha yakın olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Savaşın maliyetindeki 4 milyar dolarlık artışa açıklama getiren Hurst, "Bunun nedeni, güncellenmiş ekipman onarım ve değiştirme maliyetleri ile ayrıca personelin görevde kalmasını sağlamak için genel işletme maliyetleridir." diye ekledi.