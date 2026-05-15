Başkan Barzani’den Ali Zeydi’ye tebrik telefonu

Başkan Mesud Barzani, Ali Falih Zeydi'yi Irak Parlamentosundan güvenoyu alması vesilesiyle tebrik etti.

Başkan Barzani, 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı, Irak Parlamentosundan güvenoyu alarak başbakan olması münasebetiyle Ali Falih Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Mesud Barzani, telefon görüşmesinde Ali Falih Zeydi’ye başarılar diledi.

Irak Parlamentosu, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü üye çoğunluğuyla yeni Irak Hükümetinin kabinesine ve bakanlık programına güvenoyu verdi. Parlamentonun dünkü oturumunda, Zeydi kabinesindeki 14 bakan milletvekillerinin çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeledi.