Mesrur Barzani: Yeni kabinenin Irak'ta istikrara vesile olmasını umuyorum

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yeni Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi tebrik ederek, yeni federal kabinenin Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde yeni ve daha iyi bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı, yeni Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, Irak Parlamentosundan güvenoyu alması vesilesiyle Zeydi’yi tebrik ederek kendisine başarılar diledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mesrur Barzani telefon görüşmesinde, yeni federal kabinenin Irak'ta barış ve istikrara vesile olmasını, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki ilişkilerde ise yeni ve daha iyi bir dönemin başlangıcı olmasını ümit etti.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Başbakanı, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı mesajda, Irak Parlamentosundan güvenoyu almaları vesilesiyle Ali Falih Zeydi'yi ve kabinesini yürekten tebrik etti.

Başbakan Barzani, "Bunun Irak'ta yeni bir istikrar ve barış döneminin başlangıcı olmasını, Irak'taki tüm sorunların çözülmesini, anayasanın uygulanmasını ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilerin gelişmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, üye çoğunluğuyla yeni Irak Hükümetinin kabinesine ve bakanlık programına güvenoyu verdi. Ayrıca oturumda, Zeydi kabinesindeki 14 bakan milletvekillerinin çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeledi.