Türkiye: Irak ile her alanda iş birliğimizi genişletmeye hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ali Zeydi başkanlığındaki yeni Irak Hükümetinin güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılarken, Zeydi’ye bu hassas sorumluluğunda başarılar diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 14 Mayıs 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, "Ali Zeydi liderliğinde yeni Irak Hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor; bu hassas sorumluluğu üstlendiği bu dönemde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye’nin yeni Irak Hükümetinin programına olan güveninin dile getirildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yeni hükümetin, bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, olumlu bir gündemle Irak’ın istikrarı, refahı ve bölgeyle bütünleşmesi yolunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz."

“Türkiye olarak, Irak’ın bu yöndeki çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz.” denilen açıklamanın devamında, şu sözler yer aldı:

“Köklü bağlara sahip olduğumuz komşumuz Irak’la iş birliğimizi, önümüzdeki dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.”

Dün, Irak Parlamentosu, üye tam sayısının çoğunluğuyla yeni hükümetin kabinesine ve bakanlık programına güvenoyu verdi. Parlamentonun dünkü oturumunda, Zeydi kabinesindeki 14 bakan milletvekillerinden güvenoyu alarak resmen göreve başladı.