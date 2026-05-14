Bugün Parlamentoda Ali Zeydi kabinesine güvenoyu verilecek

3 saat önce

Irak Parlamentosunun, Ali Zeydi'nin kabinesine güvenoyu vermesi için bugün toplanması beklenirken, bazı bakanlıklar ve makamlar için güvenoyu işleminin Parlamento tatili sonrasına ertelenmesi ön görülüyor.

Bugün (14 Mayıs 2026 Perşembe), Irak Parlamentosunun saat 16:00'da toplanarak Ali Zeydi'nin kabinesine güvenoyu vermesi planlanıyor. Bazı bakanlıklar ve makamlar için güvenoyu işleminin parlamento tatili sonrasına ertelenmesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi'nden bir kaynak dün (14 Mayıs) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, federal hükümetin yeni kabinesini oluşturmak için yapılan anlaşma ve bakanlık dağılımına göre bugün bazı bakanlık makamlarının oylanacağını belirtti.

Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin payına İçişleri ve Yükseköğretim bakanlıklarının düştüğünü aktaran kaynak, aynı zamanda İmar ve Kalkınma Koalisyonu lideri Muhammed Şiya Sudani için Petrol, Elektrik ve Tarım bakanlıkları olmak üzere üç bakanlık ayrıldığını kaydetti.

Öte yandan kaynak, Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Maliye ile Gençlik ve Spor bakanlıklarını alacağı, Takaddum Koalisyonu lideri Muhammed el-Halbusi'nin payı ise Eğitim ve Sanayi bakanlıkları olacağını dile getirdi.

Yine yapılan dağılıma göre Hasm Koalisyonu lideri Sabit Abbasi'nin payı Savunma Bakanlığı olacak. Sadikun Hareketi lideri Kays el-Hazali Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenirken, Azm Koalisyonu lideri Müsenna el-Samarrai'nin payı Planlama ve Kültür bakanlıkları olacak.

Yeni Başbakan'ın Irak Hükümetini kurmakla görevlendirilmesinin ardından, siyasi taraflar bakanlıkların dağıtımı ve kendi paylarını almak için yoğun görüşmelere başlamıştı.

Geçtiğimiz süreçte, Koordinasyon Çerçevesi içerisindeki taraflar arasında üst düzey makamlar konusunda, özellikle de Kanun Devleti Koalisyonu ile İmar ve Kalkınma Koalisyonu arasında İçişleri ve Petrol bakanlıkları üzerine ciddi anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü, görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, yeni Irak Hükümetinin programını Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi'ye sunmuştu.

Irak Anayasasına göre görevlendirilen Başbakan'ın kabineyi kurmak ve Parlamentodan güvenoyu almak için sadece 30 günü bulunuyor. Eğer Zeydi yarın, yani 15 Mayıs Cuma gününe kadar güvenoyu alamazsa, anayasal süresi dolmuş olacak.

Irak Cumhurbaşkanı, 27 Nisan 2026 tarihinde Ali Zeydi'yi hükümeti kurması için resmen görevlendirmişti.

Irak'ta hükümet kurma süreci her zaman "kota sistemi" ve ana tarafların anlaşması temelinde yürütülmekte olup, bu süreç genellikle gecikmelerle karşı karşıya kalmaktadır.