Nugreselman Celladı hakkında idam kararı verildi

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Nugreselman Cezaevi sorumlusu Ajaj Tikriti hakkında yürütülen davanın ikinci duruşmasında idam kararı verdi.

Bağdat’ın Rasafa bölgesindeki Yüksek Ceza Mahkemesi, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, "Nugreselman Celladı" olarak bilinen Ajaj Hardan Ahmed Tikriti davasında nihai kararını açıklayarak sanığı resmen idam cezasına çarptırdı.

Kurdistan24 Bağdat muhabirinin aktardığı bilgilere göre Ajaj Tikriti, 1988 yılında Nugreselman Cezaevinin güvenlik sorumlusu olarak görev yapmış ve Enfal Soykırımı’nın vahşi suçlarını işlemekle suçlanmıştır. Onun gözetimi altında 3 binden fazla Enfal mağduru Kürt tutuklu kalmış, bunlardan bini aşkın kişi işkence, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Mahkeme raporunda Ajaj’ın işlediği çok sayıda insanlık dışı suç ifşa edildi. Bu suçlar arasında, hayatını kaybeden tutukluların naaşlarının dışarı atılarak başıboş köpeklere yedirilmesi ve kadın ile genç kızlara yönelik cinsel saldırılar yer alıyor.

Raporda, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun "odasını temizleme" bahanesiyle yanına götürüldüğü ve cinsel saldırıya uğradığı detayına da yer verildi.

Ajaj Tikriti, 38 yıl boyunca estetik ameliyatlar olup ismini ve dış görünüşünü değiştirerek, uzak bir köyde çobanlık yaparak adaletten kaçmaya çalışmıştı. Önceki duruşmada suçlamaları reddetmeye çalışan Ajaj’a hakim delillerle yanıt vermiş, sanığın daha önceki itiraflarında, işkenceyi meşrulaştırmak için Enfal mağduru Kürtleri "İranlı" olarak tanımladığını hatırlatmıştı.

Mahkemenin verdiği bu karar, uzun yıllardır adalet bekleyen Enfal mağdurlarının yakınları ve Nugreselman kurtulanları için büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor.