İran Dışişleri Bakanı: Baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin hiçbir baskı ve tehdit karşısında geri adım atmayacağını belirterek, İran ile ilgili sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi.

BRICS uluslararası kuruluşu toplantısında konuşan Arakçi, İran’ın diz çökmeyeceğini kanıtladığını kaydederek, baskıların İran'ın her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde ortaya çıkmasına neden olacağını belirtti.

Bakan Arakçi, İran'a yönelik askeri seçeneklerin başarısızlığa mahkum olduğunu ve İran halkının tehditler karşısında asla pes etmeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkesinin özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle savaşmaya hazır olduğunu, ancak aynı zamanda diplomatik yolları desteklemeye ve bu yola bağlı kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir saldırı durumunda "yıkıcı ve sert" bir yanıt vermeye hazır olduğunu kaydeden Arakçi, buna rağmen İran halkının barış istediğini ve savaşa meraklı olmadığını vurguladı.

Arakçi, mevcut durumda ülkesinin saldırıyı başlatan taraf olmadığını, aksine haksızlığa ve müdahaleye maruz kaldığını savundu.

Son olarak Arakçi, İran'ın vatanı ve özgürlüğü için savaşa hazır olduğunu, bununla paralel olarak diplomasi kulvarını sürdürmeye, ülkesinin ve bölgenin güvenliğini korumaya kararlı olduklarını yineledi.

Abbas Arakçi'nin bu açıklamaları, Washington ve Tahran arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gerilimin yeniden tırmandığı bir döneme denk geliyor. Bu durum, bölgede barış umutlarını zayıflatırken, 70 günü aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmaya devam ediyor.