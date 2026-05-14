Başbakan Barzani Soran’da: Hizmetlerimiz kriz döneminde de durmadı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Soran'da yeni bir yol projesinin açılışı sırasında hizmetlerin devamlılığına vurgu yaparak hem Irak hem de Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümetlerinin kurulmasına değindi.

Başbakan Mesrur Barzani, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Soran’daki köprülü kavşak ve 40 metrelik çift şeritli yolun açılışını gerçekleştirerek bir konuşma yaptı.

En Yüksek Köprünün Açılışı ve Yerel Kapasiteye Destek

Konuşmasının başında köprünün açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mesrur Barzani, bu projenin tüm Irak düzeyindeki en yüksek köprü olduğunu ve başta Soran ile çevresi olmak üzere vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Başbakan, bunun sadece bir aşama olduğunu, bölgedeki yolların çift şeritli hale getirilmesi ve birbirine bağlanması için diğer aşamaların da bunu takip edeceğini söyledi.

Konuşmasının devamında projeyi yürüten Kavin Group şirketine teşekkür eden Başbakan Barzani, yerel kapasitenin Kürdistan’ın tüm bölgelerinde bu denli güzel ve düzenli projeler gerçekleştirebilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kriz Dönemlerinde Hizmetlerin Devamlılığı

Bölgedeki duruma ilişkin olarak Başbakan, geçmişte yaşanan olumsuz şartlara ve halkta oluşan endişelere rağmen, bu sorunların hiçbirinin projelerin gerçekleştirilmesine engel olamadığını belirtti.

Mesrur Barzani, projelerin terör örgütü DAİŞ ile savaş döneminde bile durmadığını, iyi günde de kötü günde de her alanda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Boğulma Olaylarından Duyulan Üzüntü ve Trafik Uyarısı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı, son dönemde meydana gelen ve bir araç içerisindeki üç kişinin Gali Ali Beg Nehri’ne düşerek hayatını kaybettiği üzücü olaylara dikkat çekti.

Bu tür vakaların endişe verici olduğunu ve herkesin yüreğini yaktığını dile getiren Başbakan, aynı zamanda, cesetlerin bulunması için özveriyle çalışan Sivil Savunma ekiplerine teşekkür ederek, halktan trafik ve güvenlik kurallarına uymalarını, sağlıklarını korumak adına tehlikeli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Irak ve Kürdistan Hükümetlerinin Kurulması

Irak'ın yeni hükümetinin kurulması hakkında Başbakan Barzani, "Bugün Bağdat'ta federal hükümetin kurulması için ilk adım atılıyor. Ali Zeydi'ye başarılar diliyor, kendi hükümetini kurmada başarılı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"Federal bir hükümetin kurulması ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının uygulanması için destekçi olacağız.” diyen Başbakan, “Bizim hükümette ve Parlamentoda yer almamız, Kürdistan halkının tüm haklarını ve Irak’ın haklarını savunmak, anayasayı olduğu gibi uygulamak içindir.” açıklamasını yaptı.

Başbakan Barzani, açıklamasının devamında, şu sözleri sarf etti:

"Katılımımız aktif bir katılım olacak ve ilişkilerimizi en iyi seviyede tutmaya çalışacağız. Umuyorum ki bu durum, Kürdistan Bölgesi'nde de Parlamentoyu aktifleştirmemize zemin hazırlar. Ardından hükümetin kurulması için diğer adımlar başlar ve bir kez daha Kürdistan halkının hizmetine koyuluruz."