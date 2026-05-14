Başbakan Barzani, Soran'da yeni bir projenin açılışını yapacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin katılımıyla bugün, Soran’daki köprü ve 40 metrelik çift şeritli yolun açılışı gerçekleştirilecek.

Başbakan Mesrur Barzani, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) saat 11:00'de, Soran’daki köprü ve 40 metrelik çift şeritli yolun açılışını yapacak.

Mesrur Barzani, 28 Mayıs 2024 tarihinde, Soran Bağımsız İdaresi'nde birkaç projenin temelini atmıştı. Bu stratejik projelerden biri de Soran'daki köprü ve 40 metrelik çift şeritli yol projesiydi.

Beş kilometre uzunluğunda olan bu çift şeritli yol, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin en yüksek köprüsünü bünyesinde barındırıyor.

Köprünün uzunluğu 250 metre, yüksekliği ise 23 metredir. Sadece köprünün maliyeti 28 milyar dinar olup, projenin toplam bütçesi 50 milyar 500 milyon dinardır.

Proje kapsamında çalışmalar gece gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde yürütüldü. Projede 350 işçi, 14 topoğraf ve 10 mühendis görev aldı. Projenin çalışmaları 2026 yılının başından itibaren tamamlanmış durumdaydı.

Bu proje, bölgeye estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra, Soran merkezini Mergasor ilçesine bağlayarak sürücülerin ulaşımında büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Soran, 14 Eylül 2021 tarihinde Kürdistan Bölgesi Başbakanı tarafından resmen ilçe statüsünden Bağımsız İdare statüsüne çıkarılmıştı ve bünyesinde altı ilçeyi barındırmaktadır.