Nugreselman Celladının yargılandığı davada ikinci duruşma bugün

Irak Yüksek Ceza Mahkemesinin, eski rejim döneminde Nugreselman Cezaevinin sorumlusu olan Ajaj Tikriti'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasını bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.

Enfal mağdurları davası avukatı İyad Kakeyi, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bugünkü duruşmada mahkemenin resmi olarak Ajaj Tikriti'nin savunmasını dinleyeceğini ve itiraflarını kayıt altına alacağını söyledi.

Avukat Kakeyi, delillerin ağırlığı ve dosyanın tam teşekküllü olması nedeniyle, hakimin bugünkü duruşmada sanığın akıbetine ilişkin nihai ve belirleyici kararı açıklayabileceğine de işaret etti.

Rasafa Mahkemesi, 7 Mayıs 2026 Perşembe gün, 25 tanığın ifadesini aldıktan sonra Ajaj'ın duruşmasını 14 Mayıs 2026 tarihine ertelemişti.

Kurdistan24 Bağdat muhabirinin aktardığı bilgilere göre ilk duruşma sırasında Ajaj Tikriti, Nugreselman'da işlenen suçların bir kısmını inkar etti. Bu nedenle mahkeme, dosyaya ilişkin daha derinlemesine inceleme yapmak üzere duruşmayı 14 Mayıs 2026'ya erteledi. Ancak dikkat çeken husus, salondaki katılımcıların çoğunun Ajaj Tikriti'nin işlediği suçlardan bahsetmesiydi.

Ajaj Ahmed Hardan Kimdir?

Tam adı Ajaj Ahmed Hardan Tikriti olan sanık, El-Bunaser aşiretinin Nizar koluna mensuptur. 1988’deki Enfal soykırım operasyonları sırasında Semave eyaletindeki Nugreselman Cezaevinin yöneticilerinden biriydi.

2003 yılında Baas rejiminin yıkılmasının ardından Kerkük üzerinden Suriye’ye kaçan ve Şam yakınlarındaki Ceremana bölgesinde yaşayan Ajaj’ın üç oğlu bulunuyordu. Oğullarından ikisinin El-Kaide üyesi olduğu ve Selahaddin yakınlarındaki Zuluiye bölgesindeki çatışmalarda öldürüldüğü biliniyor.

Ajaj Ahmed, Kürt halkına yönelik işlediği soykırım ve Enfal suçlarından tam 37 yıl sonra, 31 Temmuz 2025’te Irak Ulusal Güvenlik güçlerince adalete teslim edilmişti.