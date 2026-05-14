Tepebaşı Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Gözaltılar var

Eskişehir’de CHP yönetimindeki Tepebaşı Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri sabah saatlerinde belediye binası ve şüphelilerin ikametlerinde arama başlattı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 20’si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Özel Kalem Müdürü Ö.E. ile Belediye Başkan Yardımcıları S.Y. ve B.Ç.’nin de olduğu öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları öne çıktı. Özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki ihalelerde sahte teklif mektupları ve usulsüz faturalar yoluyla kamu zararına sebebiyet verildiği iddia ediliyor.

Son dönemde Türkiye genelinde "rüşvet", "yolsuzluk" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla birçok belediyeye yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor.