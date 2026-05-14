Mesrur Barzani: Parlamento ve hükümet vatandaşların hizmetinde olmalı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Parlamentonun aktifleştirilmesi ve hükümetin kurulmasından yana olduklarını belirtti.

Mesrur Barzani, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Soran’daki 40 metrelik çift şeritli yol projesinin açılışının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Devlet kurumlarının aktifleştirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Mesrur Barzani, "Her zaman hükümet kurumlarının ve Parlamentonun aktif olmasından ve Kürdistan halkının görüşlerine karşı sorumlu bir şekilde hareket edilmesinden yana olduk.” dedi.

Seçimin halkın taraflara güven duyması ve tarafların da bu sorumluluğu sadakatle üstlenmesi için yapıldığını kaydeden Başbakan, "İlk günden beri Parlamentonun aktifleştirilmesini ve hükümetin hızla kurulmasını destekledik, çünkü bu hem Kürdistan halkının hem de siyasi tarafların yararınadır." diye konuştu.

Federal hükümet ile ilişkiler hakkındaki bir soruya yanıt olarak ise Mesrur Barzani, anayasanın uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şu yanıtı verdi:

"Anayasanın olduğu gibi uygulanmasını, Kürdistan halkının haklarının ihlal edilmemesini ve hizmetlerin tüm Irak genelinde eşit bir şekilde sunulmasını talep ediyoruz. Ayrıca mevcut sorun ve engellerin çözümü için sağlam bir program oluşturulmalıdır.”