Tesnim: ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak dondurmayı kabul etti

Washington'ın yeni teklif metninde, İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların geçici olarak askıya alınması veya "muafiyet" tanınması seçeneğini kabul ettiği, ancak Tahran'ın hala yaptırımların tamamen ve kalıcı olarak kaldırılmasını talep ettiği iddia edildi.

Tesnim Haber Ajansı'na 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü konuşan İran müzakere heyetine yakın bir kaynak, Amerikalıların, önceki metin ve tekliflerin aksine bu yeni metinde, müzakere aşamaları boyunca İran petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak dondurmayı kabul ettiğini belirtti.

Ajansın aktardığına göre İran tarafı, tüm yaptırımların "kesin ve kapsamlı bir şekilde kaldırılmasının" anlaşmada bir ABD taahhüdü olarak yer alması gerektiği konusunda ısrar ediyor. ABD tarafı ise Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırımların yalnızca nihai bir uzlaşıya varılana kadar, yani görüşmeler süresince geçici olarak askıya alınmasını önerdi.

Bu gelişme, müzakerelerdeki tıkanıklığı kırmak adına yeni bir diplomatik çabanın işareti olsa da İran'ın yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması güvencesi konusundaki kararlılığı, nihai bir anlaşmaya varılmasının önündeki ana engel olmaya devam ediyor.

İran'ın Fars Haber Ajansı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü, ABD'nin Tahran ile müzakerelere başlamak için sunduğu 5 maddelik şart listesini ifşa etmiş, aynı zamanda İran'ın da buna karşılık güven artırıcı önlem olarak 5 talep öne sürdüğünü açıklamıştı.

ABD'nin müzakerelere başlamak için öne sürdüğü 5 şart, şu şekilde sıralandı:

1. ABD, İran tarafına herhangi bir savaş tazminatı veya savaş zararı bedeli ödemeyecek.

2. İran, zenginleştirilmiş uranyumunun 400 kilogramını ABD'ye teslim etmek zorunda.

3. ABD, İran'ın yalnızca tek bir nükleer tesisinin aktif kalmasına izin verecek.

4. Washington, İran'ın dondurulmuş paralarının %25'lik kısmını serbest bırakmayacak.

5. Müzakerelerin başlaması, tüm cephelerde savaşın durdurulmasına bağlı olacak.

Ajans ayrıca, İran bu şartları yerine getirse bile, ABD ve İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırı riskinin hala masada kalacağını belirtti.

Buna karşılık Tahran’ın, müzakere sürecine girmek için şu 5 şartı belirlediği kaydedildi:

1. Başta Lübnan cephesi olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi.

2. İran'a uygulanan tüm amargo ve yaptırımların kaldırılması.

3. İran'ın dünya genelindeki tüm dondurulmuş para ve varlıklarının serbest bırakılması.

4. Savaş sonucunda İran'ın uğradığı tüm zararların tazmin edilmesi.

5. İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki tam egemenliğinin tanınması.

Şartların bu şekilde karşılıklı olarak ortaya konması, bölgenin hassas bir ateşkes döneminden geçtiği ve savaşın yeniden patlak vermesini önlemeye yönelik uluslararası çabaların sürdüğü bir sırada gerçekleşiyor.