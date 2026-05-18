Irak'tan Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı iddialarına yalanlama

Irak, Suudi Arabistan'ın üç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, radar ve hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA'ların ülke topraklarından fırlatıldığına dair hiçbir veri kaydetmediğini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yayımlanan açıklamada, Suudi Arabistan'daki tesislerin üç İHA ile hedef alındığını öne süren haberlere ilişkin derin endişe dile getirildi.

Olayın ayrıntılarını öğrenmek için ilgili tarafların derhal bir soruşturma süreci başlattığı kaydedilen açıklamada, "Irak hava savunma ve radar cihazları aracılığıyla, bu İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığına veya hava sahamızdan geçtiğine dair hiçbir bilgi kaydedilmemiştir." denildi.

Irak, her iki ülkenin güvenlik ve istikrarına hizmet edecek doğru ve kesin bilgilere ulaşılması adına Suudi Arabistan'daki ilgili makamlara iş birliği ve bilgi alışverişi çağrısında bulundu.

Bağdat ve Riyad arasındaki tarihi ve kardeşçe ilişkilerin derinliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın, komşu ülkeleri hedef alan her türlü saldırıyı reddeden duruşu nettir ve değişmez. Ülkelerin egemenliğine ve ulusal güvenliğine saygı duyuyor, bölgenin istikrarını bozacak veya ilişkilerimize zarar verecek her türlü eylemi reddediyoruz."

Dün, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, ülkesinin hava savunma güçlerinin, Irak hava sahasından giriş yapan üç İHA'yı engelleyerek imha ettiğini açıklamıştı.