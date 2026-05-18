Hürmüz'de gerilim: İran blokajı deldiğini iddia etti, CENTCOM veri paylaştı

İran'ın Fars Haber Ajansı, bir İran petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndaki ABD deniz ablukasını başarıyla deldiğini duyurdu. Eş zamanlı olarak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına girmeye çalışan şu ana kadar 84 geminin rotasını değiştirdiklerini açıkladı.

Fars Haber Ajansında 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yer alan rapora göre ABD yaptırımları listesinde bulunan İran'a ait bir petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD deniz ablukası hattını aşarak güvenli bir şekilde İran limanlarına ulaşmayı başardı.

Ajans, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü olan bu geminin iki hafta önce Hindistan kıyılarında görüldüğünü aktardı.

Geminin, ABD deniz kuvvetleri tarafından tespit edilmeden abluka hattını başarıyla geçtiği ve şu anda İran sularındaki Harg Adası Limanına demirlediği belirtildi.

Aynı saatlerde CENTCOM, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan abluka kapsamında yürüttüğü deniz faaliyetlerine ilişkin son verileri paylaştı.

CENTCOM raporuna göre bugüne kadar Arap Denizi ve bölgedeki ABD kuvvetleri, ablukayı delerek İran limanlarına girmeye çalışan 84 ticari geminin rotasını değiştirmeyi başardı.

Raporda ayrıca, diğer 4 ticari geminin ise tamamen faaliyet dışı bırakıldığı ifade edildi.