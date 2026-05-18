Sözcü Şehab: İtalya ve Vatikan, Kürdistan Bölgesi'ne olan desteklerini yineledi

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, İtalya'nın Peşmerge güçlerine destek vermeye ve bölgenin istikrarını korumaya devam edeceğini belirterek, Vatikan'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki farklı dinlerin birlikte yaşama kültürüne büyük değer verdiğini söyledi.

Dilşad Şehab, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bölgenin genel olarak içinden geçtiği mevcut durumda, Kürdistan Bölgesi özellikle güvenli ve istikrarlı bir sığınak olarak bölgede çok önemli bir konuma sahiptir." dedi.

Bölge ülkelerinin Kürdistan Bölgesi'ni aktif bir aktör olarak gördüğünü kaydeden Sözcü, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasında gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşama kültürünün önemine vurgu yapıldığını aktardı.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgede başarılı bir model olarak nitelendirildiğini dile getiren Dilşad Şehab, "Papa 14. Leo, Kürdistan Bölgesi'nde tüm ulusların ve dini bileşenlerin hiçbir sorun yaşamadan bir arada barış içinde yaşamasından övgüyle bahsetti." ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani ile Papa arasındaki görüşmenin bir diğer önemli başlığının ise yasa dışı silahlı grupların Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve bu saldırıların bölgeye verdiği büyük zararlar olduğunu belirten Şahab, Neçirvan Barzani'nin şu sözlerini aktardı:

"Biz hiçbir zaman bu savaşın bir parçası olmadık. Tüm etnik, dini ve mezhepsel bileşenler koruma altında ve güvende olacaktır, çünkü onlar Kürdistan'ın asli unsurlarıdır ve her zaman da öyle kalacaklardır."

Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ilişkilere de değinen Sözcü; İtalya'nın özellikle DAİŞ ile mücadelede çok etkili ve önemli bir rol oynadığını, Peşmerge güçlerine büyük destek ve yardımlarda bulunduğunu, ayrıca Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi sürecine sağladıkları katkıların halen devam ettiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dün (17 Mayıs 2026 Pazar günü) resmi bir ziyaret kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaşmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin bu ziyaret kapsamında Papa 14. Leo, İtalya Cumhurbaşkanı ve İtalya ile Vatikan hükümetlerinden çok sayıda üst düzey yetkiliyle bir araya geleceği duyurulmuştu.