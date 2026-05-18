ABD, Rus petrolü için geçici muafiyeti uzattı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enerji açısından yetersiz ve yoksul olan ülkelerin Rus petrolüne erişimini sağlamak amacıyla, Rusya'dan petrol alımına izin veren geçici genel muafiyet lisansının süresini 30 gün daha uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Uzatma kararının daha fazla esneklik ve kolaylık sağlayacağını kaydeden Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“İhtiyaçlarına göre özel lisanslar vermek üzere bu uluslarla birlikte çalışıyoruz. Bu genel muafiyet, ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ve petrolün, enerji krizini en yoğun yaşayan ülkelere ulaşmasını güvence altına alacaktır."

ABD Hazine Bakanı, bu kararın arkasındaki bir diğer stratejik hedefi de ifşa ederek, bu adımın "Çin'in Rus petrolünü indirimli fiyatlarla toplama ve stoklama kapasitesini azaltarak" petrol arzının gerçekten ihtiyacı olan ülkelere yönlendirilmesini sağlayacağını vurguladı.

Washington'ın bu kararı, Orta Doğu'daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle enerji piyasalarının şok yaşadığı bir dönemde geldi.

ABD, Çin'in ucuz fiyatlardan ana faydalanıcı olmaması şartıyla, Rus petrolü üzerinden yoksul ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın mart ayı ortasında Rusya'nın bazı petrol ürünlerinin satın alınması için 30 günlük bir muafiyet lisansı çıkarmıştı. Süresi 11 Nisan Cumartesi günü dolan bu lisans, Hazine Bakanlığı tarafından daha sonra bir 30 gün daha uzatılmıştı.