Trump: Artık İran'a hiçbir taviz vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "yakında ne olacağını görecekler" şeklindeki sert mesajıyla askeri operasyonların yeniden başlama ihtimaline işaret etti.

The Post gazetesine 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü verdiği kısa bir telefon röportajında ABD Başkanı Trump, Tahran'dan gelen son öneriyi aldıktan sonra, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir taviz vermeye artık hazır olmadığını belirtti.

Diplomatik çabaların çıkmaza girdiği bir dönemde Trump'ın, "İran yakında ne olacağını biliyor." şeklindeki ifadesi, askeri harekatın yeniden başlama ihtimalinin güçlü bir sinyali olarak değerlendirildi.

Trump, geçtiğimiz cuma günü uranyum zenginleştirmenin 20 yıl boyunca durdurulmasını kabul etmeye hazır olduğuna dair yaptığı açıklama hatırlatıldığında, "Şu an hiçbir şeye hazır değilim." yanıtını verdi.

Detaylara girmekten kaçınan ABD Başkanı, sadece "Sizinle konuşamam, şu an arka planda pek çok şey dönüyor." demekle yetindi.

Çin ziyaretinden dönen Trump, sonraki adımları planlamak üzere hafta sonunu Virginia'daki golf kulübünde ulusal güvenlik ekibiyle birlikte geçirdi. Senatör Lindsey Graham gibi "şahin" müttefiklerinin İran'a karşı askeri operasyonların derhal yeniden başlatılması yönünde baskı yaptığı bir ortamda, yarın (Salı) daha kapsamlı toplantıların yapılması planlanıyor.

İran'ın ABD'nin kendilerine daha fazla zarar verebileceğinin farkında olduğunu ve bu yüzden her zamankinden daha fazla bir anlaşma imzalamak istediğini vurgulayan Trump, "Yaptığımız şey bir müzakeredir ve ben de çılgınca bir şey yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yeni gerilim, Washington ve Tahran'ın Pakistan'ın arabuluculuğuyla karşılıklı teklifler sunduğu bir dönemde tırmandı. Ancak İran'ın pazar günü verdiği yanıtın Trump'ı tamamen öfkelendirdiği ve askeri seçeneğin Beyaz Saray'ın gündeminde yeniden öncelik kazandığı belirtiliyor.

Aynı gün (18 Mayıs 2026 Pazartesi), Reuters haber ajansının Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı haberde, Pakistan'ın, İran'ın yeni vizyon metnini ABD'ye ilettiği doğrulanırken, "Her iki tarafın da aradaki uçurumu kapatmak için fazla zamanı kalmadığı." uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Axios haber sitesinin aktardığı bilgilere göre İran'ın pazar gecesi Pakistan aracılığıyla ABD'ye ulaştırdığı revize edilmiş teklif yalnızca yüzeysel değişiklikler barındırıyor. Tahran metinde nükleer silah peşinde olmadığını yinelemesine rağmen, uranyum zenginleştirmeyi durdurmaya veya mevcut zenginleştirilmiş stokları ABD'ye teslim etmeye dair net bir taahhüt vermekten kaçındı.