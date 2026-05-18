Irak, BAE’deki nükleer santral saldırısını kınadı

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir nükleer enerji üretim santraline düzenlenen saldırıyı kınayarak, bu ülkenin egemenliği ile istikrarının korunmasına yönelik desteğini yineledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, BAE’ye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Söz konusu saldırının "Zafra" bölgesinde bulunan Barakah Nükleer Güç Santralinin dışındaki bir elektrik jeneratöründe yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Irak, toprak egemenliğinin korunması ile ülkede güvenlik ve istikrarın tesisi yolunda Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma ve destek içinde olduğunu teyit eder." denildi.