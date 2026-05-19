Almanya, Türkiye'ye Patriot konuşlandırıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, NATO'nun güneydoğu kanadını korumak amacıyla Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker sevk edeceğini ve bu güçlerin ABD kuvvetlerinin yerini alacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendirme planı kapsamında, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve yaklaşık 150 asker gönderilmesi için gerekli prosedürlerin başlatılacağını açıkladı.

Haziran 2026'nın başında resmi olarak göreve başlaması planlanan bu gücün, şu anda bölgede bulunan ABD askeri birliklerinin yerini alacağı belirtildi. Bu güçlerin görevi, aynı yılın eylül ayına kadar NATO savunma ağı çatısı altında ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli bir şekilde devam edecek.

Pistorius, bu adımın, ülkesinin ittifakın hava sahası güvenliğini koruma ve bölgedeki savunma kapasitesini artırma konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye, özellikle güney sınırlarında yaşanan istikrarsızlık nedeniyle geçmiş yıllarda müttefiklerinden sık sık hava savunma sistemleri konuşlandırılmasını talep etmişti.

Almanya, daha önce 2013-2015 yılları arasında da Maraş'ta Patriot sistemleri konuşlandırmıştı.

Bu güçlerin 2026 yılında yeniden dönüşü, NATO'nun üye ülkelerin hava sahasını her türlü dış tehdide karşı korumaya ve ittifak üyeleri arasında güç rotasyonunu sağlamaya yönelik yeni stratejisi kapsamında gerçekleşiyor.