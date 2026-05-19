ABD'nin İran'a karşı savaş maliyeti 85 milyar doları aştı

3 saat önce

Savaş maliyetlerini izleyen "Iran War Cost Tracker" web sitesi, ABD'nin savaşın ilk 79 gününde İran'a yönelik operasyonlarda yaptığı harcamalar 85 milyar doları geride bıraktığını ortaya koydu.

"Iran War Cost Tracker" web sitesinin verilerine göre ABD'nin savaşın ilk 79 gününde İran'a yönelik operasyonlarda yaptığı harcamalar 85 milyar doları geride bıraktı.

Platform, söz konusu meblağın askeri birliklerin intikali, savaş gemilerinin bölgeye konuşlandırılması ve ilgili tüm lojistik operasyonel giderleri kapsadığını belirtti.

Açıklanan bu bütçe, birkaç gün önce ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) Mali İşler Direktör Vekili Jules Hurst tarafından ilan edilen 29 milyar dolarlık resmi rakamın üç katından daha fazla bir tutara tekabül ediyor.

Aynı zamanda ABD'li Brown Üniversitesi araştırmacılarının yayımladığı raporda, bu savaşın doğrudan Amerikan vatandaşlarının bütçesine yük olduğu ortaya koyuldu.

Raporda, ülkede benzin fiyatlarının yüzde 51,4, motorin (dizel) fiyatlarının ise yüzde 53,4 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

Enerji sektöründeki bu fiyat patlamasının tüketicilere toplamda 42 milyar dolardan fazla ek maliyet getirdiği ve bunun Amerikan hanehalkı başına ortalama 322,47 dolarlık bir ek külfet anlamına geldiği aktarıldı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10:00 sularında İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmış ve operasyonlar sonucunda ülkede bazı üst düzey liderler hayatını kaybetmişti.

İran ise bu saldırılara gecikmeksizin karşılık vererek İsrail'e çok sayıda füze fırlatmış, bunun yanı sıra bölge ülkelerinde konuşlu bulunan birçok ABD askeri üssünü ve karargahını doğrudan hedef almıştı.