KDP Grubu: Bu kritik süreçte Parlamento aktif olmalı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Meclis Grubu, Kürdistan Parlamentosunun ilk seçimlerinin 34. yıl dönümünde, bu ulusal kurumun meşruiyet kaynağı ve Kürdistan Bölgesi statüsünün koruyucusu olarak muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

KDP Kürdistan Parlamentosu Grubu, ilk Kürdistan Parlamento seçimlerinin üzerinden 34 yıl geçmesi vesilesiyle bugün (19 Mayıs 2026 Salı) bir bildiri yayımladı.

KDP Grubu'nun, Kürdistan Bölgesi'nin siyasi, hukuki ve kurumsal yapısının temel taşlarından biri olan bu tarihi dönüm noktasını gururla andığı dile getirilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yasama ve denetim organı olan Kürdistan Parlamentosu, vatandaşların iradesinin iktidar ve meşruiyet kaynağı olmasının temel dayanağıdır. Bu nedenle Parlamentoyu korumak, Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü ve Kürdistan halkının Irak'taki anayasal haklarını korumak demektir, ki bu haklar, halkımızın uzun soluklu mücadelesi, sayısız fedakarlığı ve kararlılığı sayesinde elde edilmiştir."

Bu doğrultuda KDP Grubu, Kürdistan Parlamentosunun yeniden işlevsel hale gelmesi ve bu önemli kurumun doğal ve hukuki rolünü oynayabilmesi için yapılacak her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Bildiride, "Kürdistan Bölgesi'nin yüksek çıkarlarını korumak adına aktif bir Parlamentoya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu hassas süreçte, Parlamentonun yeniden aktifleştirilmesi ulusal, anayasal ve kurumsal bir zorunluluktur." denildi.

Bildiri, şu sözlerle tamamlandı:

"Bu kutlu yıl dönümünde, bu statünün kurulması ve korunması uğruna canlarını feda eden halkımızın aziz şehitlerini saygıyla anıyoruz. Halkımızın anayasal bir kazanımı olan Kürdistan Parlamentosu'nun her zaman korunması, aktif tutulması, Kürdistan Bölgesi'ne ve vatandaşlarına hizmet etmeye devam etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."