İlham Ahmed’den İmralı iddialarına yanıt: Görüşme gerçekleşmedi

Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştükleri yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların ardından İlham Ahmed, X (Twitter) hesabı üzerinden resmi bir açıklama yaptı.

İddiaların asılsız olduğunu belirten Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde, Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştüğümüz ve bir toplantı yaptığımız yönünde haberler yayılmıştır. Kamuoyuna açıkça belirtmek isteriz ki bu haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Hiçbir görüşme gerçekleşmemiştir ve böyle bir görüşme ihtimali de söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?

Bazı haber siteleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in mart ayında Öcalan ile İmralı'da bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

14 Mayıs'ta Al Monitör'de Amberin Zaman'a konuşan Mazlum Abdi, “Türk Hükümetinden resmi bir davet aldınız mı?” sorusuna, “Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz.” yanıtını verdi.

Abdi, olası bir Ankara ziyareti gerçekleşmesi durumunda, İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin de gündemde olabileceğini doğruladı.

Abdi, Öcalan ile telefonda hiç görüşmediğini de söyledi.

Öcalan’ın bölge için önemli bir ulusal lider figürü olduğunu belirten Abdi, ocak ayındaki çatışmalardan önce Öcalan’dan mektuplar aldıklarını da sözlerine ekledi.