Barakah Santrali’ne yönelik İHA saldırısına dünyadan tepkiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), salı akşamı Orta Doğu’daki tehlikeli tırmanışı görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Barakah Nükleer Güç Santrali’ne yönelik gerçekleştirilen ve Irak topraklarından fırlatıldığı belirlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Arap ve Batılı ülkeler tarafından sert bir dille kınandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan "Azami İtidale" Çağrısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak tüm tarafları "azami itidal göstermeye ve nükleer santralleri hedef almaktan kaçınmaya" çağırdı.

Barakah gibi aktif nükleer tesislerin hedef alınmasının çok ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Grossi, ajansın durumu yakından takip ettiğini ve Körfez bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara müdahale etmeye hazır olduğunu belirtti.

Güvenlik Konseyinde Kim, Ne Dedi?

Toplantıda söz alan ülke temsilcileri, bölgedeki nükleer güvenliğin tehdit edilmesine karşı ortak bir duruş sergiledi.

Bahreyn

Bahreyn’in BM Temsilcisi Cemal Ruveyi, saldırıyı "gerekçesiz bir tırmanış" olarak nitelendirerek BAE’nin güvenliğinin Körfez güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Ruveyi, Tahran yönetimini küresel tedarik zincirlerini tehlikeye atan maceracı politikalar izlemekle suçladı.

Yunanistan

Yunanistan Temsilcisi Aglaia Balta, bölgenin daha fazla şiddet dalgasını kaldıramayacağını belirterek, nükleer güvenliğin ihlal edilmesini tamamen reddettiklerini ifade etti.

Aglaia Balta, diyalog ve seyrüsefer güvenliğinin korunması çağrısında bulundu.

ABD

ABD’nin BM Temsilcisi Mike Waltz, Barakah Santrali’nin barışçıl bir tesis olduğunu ve saldırıda zarar görmediğini kaydetti.

İran’a, vekil güçlerinin komşu ülkelere yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunan Waltz, Washington'ın nükleer güvenlik ihlallerine karşı sessiz kalmayacağını vurguladı.

Rusya

Rusya Temsilcisi Vassily Nebenzia da saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, Basra Körfezi'ndeki stratejik tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Fransa

Fransa Temsilcisi Jerome Bonnafont, saldırının nükleer emniyet için büyük bir risk oluşturduğunu bildirerek, kalıcı barışın sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın korunması gerektiğini kaydetti.

Bonnafont, İran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemenin tek yolunun siyasi çözüm olduğunu hatırlattı.

Saldırının Detayları: İHA’lar Irak’tan Geldi

Pazar günü üç İHA ile gerçekleştirilen saldırı, nükleer santralin ana güvenli sınırlarının dışındaki bir elektrik jeneratöründe yangına yol açmıştı. BAE'li yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, santraldeki güvenlik seviyesinin etkilenmediğini ve herhangi bir radyoaktif sızıntının yaşanmadığını doğruladı. BAE, tesisin üçüncü ünitesine yeniden elektrik verildiğini UAEA’ya bildirdi.

Dün akşam bir açıklama yapan BAE Savunma Bakanlığı ise son 48 saat içinde düşmana ait toplam 6 İHA’nın imha edildiğini ve Barakah Santrali'ni hedef alan İHA’ların Irak topraklarından geldiğinin kesinleştiğini duyurdu.

Bağdat ve Riyad’dan Açıklamalar

Irak Dışişleri Bakanlığı, nükleer tesislere yönelik saldırı haberlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek kardeş ülkelerin güvenliğini tehdit eden her türlü eylemi reddettiklerini açıkladı. Ancak bu açıklama, Irak’taki bazı silahlı grupların geçen ocak ayının sonundan bu yana İran’ın yanında savaşa dahil olduklarını ilan ettikleri bir dönemde geldi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki de 17 Mayıs 2016 Pazar günü yaptığı açıklamada, Irak topraklarından Suudi Arabistan hava sahasına giren 3 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellenerek imha edildiğini duyurmuştu.