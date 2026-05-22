CHP'nin "mutlak butlan" kararına itirazı reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında verdiği "mutlak bultan" kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti.

CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP, kararı veren Daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.

Kurultay davasında Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP yönetimini devralmasına karar verildi

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." ifadesi yer aldı.

Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Özgür Özel başkanlığında acil olarak toplanmıştı.