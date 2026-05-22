İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 35 gemi geçiş yaptı

2 saat önce

İran Devrim Muhafızları, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçiş yaptığını açıkladı.

ABD'nin bölgede uyguladığı deniz ablukasına rağmen boğazdaki geçişler kontrollü şekilde devam ediyor.Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin açıklamasına göre son 24 saat içinde donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere 35 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Öte yandan CENTCOM'un 18 Mayıs'ta yayımladığı raporun göre bugüne kadar Arap Denizi ve bölgedeki ABD kuvvetleri, ablukayı delerek İran limanlarına girmeye çalışan 84 ticari geminin rotasını değiştirmeyi başardı.

Raporda ayrıca, diğer 4 ticari geminin ise tamamen faaliyet dışı bırakıldığı ifade edildi.