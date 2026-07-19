Bakan Awni: Ekonomik zorluklara rağmen su sektörüne öncelik verdik

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Kürdistan Bölgesi Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Awni, Balinda-Barzan Su Projesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomik zorluklara rağmen su sektörüne öncelik verdiğini söyledi.

Bugün (19 Temmuz 2026), düzenlenen resmi törenle hizmete giren Balinda-Barzan Su Projesi’nin açılış töreninde konuşan Bakan Awni, hükümetin su altyapısına yönelik stratejik yatırımlarını değerlendirdi.

Balinda-Barzan Su Projesi'nin önemine değinen Sasan Awni, söz konusu adımın, bölge sakinlerine sunulan temel hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin vizyonunun net olduğunu belirten Bakan Awni, "Hükümetimizin temel hedefi, yer üstü su kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm vatandaşlara içme suyu ulaştırmaktır. Barzan bölgesindeki 53 köyü kapsayan bu proje, hükümetimizin en büyük yatırımlarından biridir. Proje, bölgedeki köylerin su ihtiyacını kalıcı olarak karşılayacaktır." dedi.

Projenin bölge genelindeki su sıkıntısını gidermede kritik bir rol oynadığını ifade eden Awni, "Aslında bu projenin 11 yıl önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak yaşanan mali krizler ve çeşitli engeller nedeniyle çalışmalar uzun süre durmuştu. Başbakan’ın talimatıyla projenin kalan işlerinin bitirilmesi için yerel bir girişim olan GEG şirketiyle sözleşme imzalandı. Askıya alınan çalışmalar, yoğun bir mesaiyle 1 yıl 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.