Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa yapmazsak millet bir daha bu çağrıya kulak vermez

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan tarihi liderlik krizinin ve parti içi hesaplaşmaların, Türkiye’nin önündeki yeni "çözüm süreci" ile "sivil anayasa" arayışlarını gölgeleyemeyeceğini vurguladı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı ve mahkeme kanalıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan olarak atanmasının yankıları sürerken, TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuya ilişkin ilk değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’ye konuşan TBMM Başkanı, ana muhalefet partisinde yaşanan bu hareketliliğin, bölgedeki ve ülkedeki yeni "çözüm süreci" dinamiklerine olumsuz bir yansıması olmayacağı görüşünü de savundu.

CHP’deki hukuki ve siyasi gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Parti içerisindeki bu kavgayı ve ayrışmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli, milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ederim."

Açıklamalarında yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacına da geniş yer ayıran TBMM Başkanı, mevcut Meclisin uzlaşı zeminine her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti.

Hiçbir siyasi partinin tek başına anayasa yapacak çoğunluğa sahip olmamasının bir avantaj olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Meclisin önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkanı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir partinin tek başına anayasa yapma gücü yok. Bu, müzakereye açık bir siyasi konum demektir."

Numan Kurtulmuş, "Nihayetinde herkesin bir ideal anayasa fikri vardır. Ama olabilecekler konusunda, daha önceki komisyon çalışmalarında da olduğu gibi, bir uzlaşma zemini bence anayasa yapım sürecinde de ortaya çıkabilir. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin." diye konuştu.

Millete karşı sorumlulukların yerine getirilmesinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu Parlamento, anayasa yapma bakımından olumlu bir havaya sahipken ve komisyon çalışmasında da çok önemli bir deneyimi ortaya koymuşken eğer yeni anayasa yapmazsa, millet uzun süre yeni anayasa lafına kulak vermez." dedi.