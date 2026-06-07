Kürdistan Bağımsızlık Referandum kararının 9. yıl dönümü

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Dokuz yıl önce bugün, Başkan Mesud Barzani’nin siyasi taraflarla yaptığı toplantıda Kürdistan Bağımsızlık Referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılması kararlaştırıldı.

Bundan dokuz yıl önce 7 Haziran 2017 tarihinde, Başkan Barzani başkanlığında siyasi tarafların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kürdistan Bağımsızlık Referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılması kararlaştırılması, Kürdistan açısından bir dönüm noktası oldu.

Toplantıya katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), İslami ve ulusal partiler, Yüksek Referandum Konseyi çatısı altında bir araya geldi. Toplatının ardından, "Bağdat'ın dokuz on yıldır süregelen zorluklar ve anayasa ihlallerinden sonra, halkın son sözünü söyleme zamanıdır." mesajı verildi.

Eşi benzeri görülmemiş uluslararası baskılara ve komşu ülkelerden gelen sınırları kapatma ve askeri tatbikatlar yapma tehditlerine rağmen, Başkan Barzani, milli davanın savunucusu olarak, tüm diplomatik ve kamuoyu toplantılarında referandumun Kürdistan halkının doğal ve yasal bir hakkı olduğunu vurguladı. Kararın dış baskıyla değil, halk tarafından verilmesi gerektiğinde ısrar etti.

25 Eylül’de Kürdistan Bağımsızlık Referandumu yapıldı. Referandum, yüzde 92.73 “Evet” oyuyla sonuçlandı. Uluslararası gözlemcilere göre 25 Eylül Referandumu, dünyanın en şeffaf ve demokratik oylama süreçlerinden biriydi.

Bugün, dokuz yıl sonra, 7 Haziran kararı, Kürtlerin abluka ve kitlesel cezalandırmaya rağmen, meşru haklarını elde etme konusundaki ulusal iradelerinin yıkılmayacağını gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.