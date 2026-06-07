Altı beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor

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Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi, bugün (7 Haziran 2026 Pazar) saat 08.00'de başlayacak.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gidecek. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

YSK'nın kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor.

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Saat 17.00'da sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından Tekke'nin yeniden belde statüsü kazanmasının ardından seçilecek ilk belediye başkanı belli olacak.