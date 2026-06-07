Pete Hegseth: İran ile geçici bir ateşkes yürürlükte

2 saat önce

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile müzakerelerin devam ettiğini belirterek, görüşmelerin başarısız olması halinde Pentagon'un, Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için gereken her türlü adımı atmaya tamamen hazır olduğu uyarısında bulundu.

Paris’te 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen D-Day (Normandiya Çıkarması) anma törenlerine katıldıktan sonra şehirden ayrılırken konuşan ABD Savaş Bakanı Hegseth, şu anda İran ile geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu doğrulayarak, "ABD Başkanı Donald Trump bu ateşkes hakkında son derece açık konuştu. Zaman zaman küçük ihlaller yaşansa da şu an aktif bir müzakere sürecindeyiz." dedi.

Savaş Bakanı, ABD Başkanı Donal Trump’ın nükleer tehditleri kökten ortadan kaldırmak adına İran ile "büyük ve kapsamlı" bir anlaşma imzalamak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Tahran yönetimine sert bir uyarıda bulunan Pete Hegseth, "İran gemilere ateş açmamalı. Bunu her yaptıklarında, bizden beklendiği şekilde onlara karşılık vereceğiz ve bir cevabımız olacak." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un tam alarm durumunda olduğunu açığa vuran Hegseth, "Savaş Bakanlığı olarak, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

Hegseth'in bu açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik çabaların kritik bir aşamaya geldiği ve ABD'nin Tahran'ı taviz vermeye zorlamak için "güç diplomasisi" kartını kullandığı bir dönemde yapıldı.