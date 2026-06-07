Galibaf: ABD ve İsrail üsleri bizim için meşru hedeftir

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran halkına yönelik deniz ablukasının ve Washington’ın Tel Aviv’e verdiği desteklerin, bölgedeki tüm ABD ve İsrail üsleri ile varlıklarını İran silahlı kuvvetleri için "meşru hedef" haline getireceği uyarısında bulundu.

Muhammed Bakır Galibaf, 7 Haziran 2026 Pazar günü sosyal medya platformu X'teki resmi hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, karşı tarafın ne ateşkese bağlı kaldığını ne de diyaloğa inandığını belirtti.

Deniz ablukası uygulanmasının ve Lübnan’a yönelik anlaşmaların ihlal edilmesinin, karşı tarafın "yalnızca gücün dilinden anladığını" gösterdiğini savunan Galibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran halkına uygulanan deniz ablukası ve Washington’ın Tel Aviv’e verdiği kesintisiz destek, bölgedeki tüm Amerikan ve İsrail üsleri ile varlıklarını güçlerimiz için meşru birer hedef haline getirmektedir."

İran'ın askeri olarak her türlü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, "Silahlı kuvvetlerimizin eli, her zaman olduğu gibi yine tetiktedir.” dedi.

Bu sert açıklama, tam da bugün Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai’nin, "Lübnan’a yönelik saldırılarına karşılık İsrail’e kesin ve acı verici bir cevap vereceğiz. Bu gece İsrail semalarını izleyin." şeklindeki gözdağının ardından geldi.