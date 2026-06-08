Buca Belediye Başkanı Duman görevden uzaklaştırıldı

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın görevden uzaklaştırılmasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İZMİR İLİ BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve

Örgüte Üye Olma,… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 8, 2026

Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik düzenlenen operasyonunda, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da bulunduğu 50 kişi gözaltına alınmıştı.