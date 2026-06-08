İsrail, İran'a hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi."

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece (7 Haziran 2026 Pazar), İsrail'in başkenti Tel Aviv ve diğer bölgelerinde füze saldırıları düzenledi.

Devrim Muhafızları saldırıları "İsrail ve ABD'nin ateşkesi ihlal etmesine ve İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına" bağladı.