Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

2 saat önce

Filipinler'in güneyinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, "Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi." denildi.

Depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiği ve ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.

Ayrıca bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldığı kaydedildi.

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol'un AP'ye yaptığı açıklamaya göre ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgalar izlendi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.