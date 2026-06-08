İsrail, İran'a saldırılarında petrokimya tesisini vurdu

2 saat önce

İsrail', İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurdu.

Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten İranlı yetkili, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece (7 Haziran 2026 Pazar), İsrail'in başkenti Tel Aviv ve diğer bölgelerinde füze saldırıları düzenledi.

Devrim Muhafızları saldırıları "İsrail ve ABD'nin ateşkesi ihlal etmesine ve İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına" bağladı.