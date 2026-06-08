AB, İsrail ve İran’ı müzakere masasına dönmeye çağırdı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bölgesel güvenliğin korunması için İsrail ve İran'a taraflara itidal çağrısında bulundu.

İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından sükunet çağrısında bulunan Kaja Kallas, ateşkesin ve savaşı sona erdirme çabalarının bozulması konusunda uyardı.

Kaja Kallas, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), AFP'ye verdiği demeçte, "Dün gece gerilimlerin yeniden arttığını gördük. Bölgenin yeni bir tırmanmaya tahammülü yok." ifadelerini kullandı.

AB yetkilisi, tarafların müzakere masasına oturup krizi sona erdirecek bir anlaşmaya varmalarının daha iyi olacağını söyledi.

Kallas'ın mesajı, Tahran ve Tel Aviv arasındaki gerilimlerin dün gece (7 Haziran 2026 Pazar) yeni bir aşamaya girmesinin ardından geldi.