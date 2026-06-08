Yemen'deki Husiler resmen savaşa girdi

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine sıkı bir abluka uygulayarak saldırılarını genişletme uyarısında bulundu.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare, yayımladığı bir video mesajında, "Güçlerimiz, İsrail ve ABD'nin Lübnan, Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak bu sabah işgal altındaki Yafa bölgesindeki birkaç önemli hedefe füze saldırısı düzenledi." dedi.

Sözcü Sare, yeni kararın ayrıntılarını şöyle açıkladı:

"Kızıldeniz'deki tüm İsrail gemilerinin hareketine tamamen yasak getirildi; bundan böyle bu gemilerin herhangi bir hareketi, güçlerinin meşru bir hedefi olacak. İsrail'in Lübnan, İran ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak diğer savunma cepheleriyle koordineli olarak saldırılar artıracağız. Kuşatma ve saldırılar durdurulana kadar askeri eylemlerine devam edilecektir."

Saldırıların, cephelerindeki kuşatma ve saldırılara bir yanıt olduğunu söyleyen Yahya Sare, gelecekte askeri eylemlerinin daha fazla ve daha güçlü olacağını açıkladı.