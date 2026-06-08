İranlı yetkili: İtidal dönemi sona erdi

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Tahran'ın itidal döneminin sona erdiğini ve herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini vurguladı.

İbrahim Rızai, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), Kurdistan24'e verdiği açıklamada, itidal döneminin sona erdiğini ve herhangi bir saldırıya karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bölgede yaşanan olayların başlıca sorumlusunun ABD olduğunu ve İsrail'in Washington'ın onayı olmadan hiçbir adım atmayacağını söyleyen Rezai, ABD'nin İsrail'e saldırılarını gerçekleştirmesi için silah, uçak ve askeri teçhizat sağladığını iddia etti. Rezai ayrıca İran'ın İsrail'i suçlarından dolayı cezalandırmaya devam edeceğini belirtti.

İbrahim Rezai, "Tahran, başta Lübnan, Yemen ve Irak olmak üzere tüm cephelerde barışı ve ateşkesi destekliyor. Lübnan'a yapılan saldırılara karşı susmamayı tercih ettik, bu yüzden güçlü bir şekilde karşılık verdik." dedi.

İran'ın çok daha güçlü bir konumda olduğunu iddia eden Rezai, "Şimdi zirvedeyiz ve eskisinden daha güçlüyüz. 40 günlük savaşta İsrail ve ABD'yi nasıl yendiğimize hepimiz şahit olduk. Bu yüzden Amerikalılar ve İsrailliler daha kötü ve daha acı verici zamanlar beklemeliler." diye konuştu.